Россияне смогут наблюдать Марс до конца марта

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До конца марта Марс будет сиять над западным горизонтом Земли. Увидеть Красную планету россияне смогут при ясной погоде сразу после захода Солнца и до полуночи, в созвездии Телец.

В марте в соединении с Солнцем будут находиться две планеты: 11 марта — Нептун, 26 марта — Венера, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

Также отмечается, что 20 марта в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень. В этот день в 12:37 мск Солнце пересечёт экватор и наступит весеннее равноденствие, когда продолжительности дня и ночи сравняются.

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выложило в Сеть аудиозапись со звуками с поверхности Марса. Она сделана ровером Perseverance после посадки на Красную планету. На записи NASA, размещённой в Twitter-аккаунте, который ведут от имени Perseverance, слышен тихий треск и сильный гул, возможно, от порывов ветра.

Пятый марсоход в истории NASA, который совершил посадку на планету 18 февраля, оснащён семью научными инструментами для изучения строения и геологии Марса. Сразу после посадки он начал передавать на Землю чёрно-белые фотографии его поверхности, писал NEWS.ru.