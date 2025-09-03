Российский космонавт раскрыл, что изменилось за время его пребывания на МКС

За год пребывания на МКС изменилась Москва, рассказал NEWS.ru космонавт Олег Кононенко на пресс-конференции его коллеги Кирилла Пескова. По его словам, это был пятый полет. Космонавт понимал, что их ждет на орбите.
Я уже понимал, что меня ждет. Конечно, Николаю Чубу, с которым я летал, ему, мне кажется, было немножко сложнее. Но он с честью все это выполнил. Абсолютный молодец, для первого полета в 375 суток, — поделился Кононенко.
В ответ на вопрос об изменениях в космосе он добавил, что во время полета ничего особенного не замечал. Он с коллегами был загружен работой. По словам Кононенко, это самое важное — занимать себя в космосе.
Когда я вернулся на Землю, на четвертые сутки меня повезли [сдавать анализы] в Москве, я с удивлением обнаружил, как изменилась столица за этот год. Новые хорды, новые улицы, новые машины. Вот это на меня произвело впечатление, — улыбнулся космонавт.
