Российский киноэкипаж посетил американский сегмент МКС

Российский киноэкипаж, снимающий на МКС фильм под рабочим названием «Вызов», побывал на американском сегменте станции. Об этом следует из переговоров космонавтов с Землёй, которые транслируются NASA.

Киноэкипаж, состоящий из космонавта Антона Шкаплерова, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд провели в модуле Columbus приватные медицинские конференции.

По договорённости между NASA и Роскосмосом часть фильма будет снята в обзорном модуле Cupola, для чего Шипенко и Пересильд будут сопровождены в американскую часть станции как участники космического полёта.

Корабль с киноэкипажем «Союз МС-19» был запущен с Байконура 5 октября. Он прибыл на МКС спустя три с половиной часа. Из-за отказа автоматической системы сближения стыковка корабля с МКС была выполнена вручную Шкаплеровым.

Съёмки на МКС будут проходить 12 дней. На Землю Шипенко и Пересильд вернутся 17 октября на корабле «Союз МС-18» 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Ранее сообщалось, что трансляцию с космодрома Байконур, откуда 5 октября стартовал корабль «Союз МС-19» с экипажем МКС-66, просмотрели в Интернете свыше 13 млн раз. Этот результат на треть превысил просмотры последнего финала Евровидения.