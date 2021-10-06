Трансляция старта киноэкипажа с Байконура набрала больше 13 млн просмотров

Трансляцию с космодрома Байконур, откуда 5 октября стартовал корабль «Союз МС-19» с экипажем МКС-66, просмотрели в Интернете свыше 13 млн раз. Этот результат на треть превысил просмотры последнего финала Евровидения, сообщает пресс-служба Первого канала.

Зрители наблюдали за началом полёта в основном через интернет-сервисы Первого канала, в официальных аккаунтах в социальных сетях и во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Кроме того, на YouTube, блог-платформе «Яндекс.Дзен» и в социальной сети TikTok. Комментировали трансляцию телеведущий Владимир Познер и космонавт Александр Мисуркин.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19» отправился в космос в рамках научно-просветительского проекта «Вызов». На борту российский экипаж: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, кинорежиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд.

Фильм «Вызов» станет первой кинокартиной в истории, частично снятой в коcмосе. Предполагается, что съёмочная группа будет находитьcя в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут мaтериала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.

Запуск состоялся в 11:55 по московскому времени. Съёмки картины начнутся уже после отделения корабля от ракеты-носителя «Союз-2.1а».