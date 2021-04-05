Роскосмос показал процесс добычи лунного грунта

https://static.news.ru/photo/34623b46-96b9-11eb-b331-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос ТВ/youtube.com

Роскосмос опубликовал на своём канале в YouTube видеоролик испытаний станции «Луна-25», одной из задач которой является добыча грунта с поверхности естественного спутника Земли и его анализ. О том, как станция будет выполнять эти задачи, рассказал главный конструктор проекта Павел Казмерчук.

Он пояснил, что с помощью ковша, напоминающего экскаваторный, «Луна-25» будет отбирать пробы грунта, снимая слой в 15-30 сантиметров. Буровой установки на станции нет, поэтому из более глубоких слоёв образцы добываться не будут. Кроме того, станция не повезёт лунный грунт на Землю. Его анализ будет произведён на месте.

«Луну-25» запустят к естественному спутнику Земли 1 октября. По расчётам специалистов, примерно через 10 суток станция должна совершить посадку в окрестностях южного полюса Луны. Помимо исследования лунного грунта, она будет изучать экзосферу спутника Земли.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разрабатываются эскизные проекты сверхтяжёлый ракет для полётов к Луне и на более дальние расстояния, в том числе к Марсу. Руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьёв отметил, что создание подобных ракет требует значительных финансовых затрат, поэтому в Роскосмосе рассматривают возможность реализации проекта совместно с другими странами.