Роскосмос оценил потенциал Crew Dragon для мировой космонавтики

https://static.news.ru/photo/edf5eecc-a2bd-11ea-9bba-fa163e074e61_660.jpg Сергей Крикалёв Фото: Twitter

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщил, что полёт Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска даст новые возможности для мировой космонавтики.

Это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной космической программе, — привели слова Сергея Крикалёва в ТАСС.

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Он добавил, что это не первый полёт Crew Dragon к МКС, но тогда корабль летал без пилотов.

Первый запуск корабля должен был состояться 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск, полёт перенесли на 30 мая 2020 года. Один из астронавтов, Роберт Бенкен, сообщил, что с нетерпением ждёт полёта. В назначенную дату корабль Crew Dragon смог беспрепятственно стартовать к МКС, писал NEWS.ru ранее.