Эффектные жесты: почему Роскосмос стал заложником советских традиций

Очередной скандал , связанный с Роскосмосом, — речь идёт о хищении более миллиарда рублей, — заставляет задуматься о непростой судьбе корпорации в постсоветское время, а вместе с ней и о всей космической отрасли.

Космос был тем, чем советские люди — и заслуженно — гордились начиная с 1957 года, времени запуска первого искусственного спутника Земли. Особенно после полёта Юрия Гагарина, утвердившего превосходство СССР над США. Дальше, правда, американцы отыгрывали позиции — первыми (и единственными) высадились на Луну, обогнали Советский Союз в дальнем космосе, исследовав не только Марс и долетев до Меркурия, но, главное, до Юпитера и Нептуна (а теперь уже и до Плутона). Они же первыми создали многоразовый челнок, запустили уникальный космический телескоп «Хаббл».

Разумеется, не стоит воспринимать космическую гонку как провал Советского Союза. Тот же челнок (который мы зачем-то пытались копировать в ущерб иным программам, ценой великих жертв и затрат) оказался провальной идеей, от которой американцы были вынуждены отказаться, потеряв 14 астронавтов. Тогда как наша ракета «Союз» разных модификаций исправно служила и служит уже 60 лет. Кроме того, СССР наработал уникальный опыт долговременных экспедиций на космические станции, который потом пригодился при создании Международной космической станции (МКС).

Roscosmos/via Globallookpress.com/Global Look Press

Но Советский Союз развалился, и уже 30 лет развивается иной космос, российский, к которому мы никак не привыкнем, всячески эксплуатируя слова «спутник» и «Гагарин» — от вакцины до хоккея. Каковы же достижения здесь? Если сказать вкратце, то ситуацию можно охарактеризовать как почивание на советском наследии. Не менялись принципиально ни ракета-носитель, ни пилотируемый космический корабль, шли только их доработки. Конечно, разумный консерватизм бывает оправдан, но не в столь долгой перспективе.

МКС позволила избежать расходов на разработку собственной станции, а завершение полётов «челноков» в 2011 году почти на 10 лет сделало РФ монополистом по доставке космонавтов на орбиту. Но эти выгодные конъюнктурные моменты закончились, а, главное, время было потрачено впустую. Теперь американцы больше не нуждаются в наших носителях и кораблях. У них есть всё свое и принципиально новое, причём не по одному виду, а по две ракеты-носителя, и по два космических пилотируемых корабля (и это только по программе NASA). У нас же — никаких внятных перспектив. У американцев новый герой — Илон Маск с его невероятными космическими проектам.

Космос за океаном снова в фаворе и актуален, а что в России? То же самое — китайцы. Они сейчас посадили удачно аппарат на Марс, и все их поздравляют. Россия же за 30 лет после СССР не долетела ни до одной планеты, тогда как даже индийцы достигли Луны.

elonmusk/instagram.com

Зато космическая программа РФ богата разнообразными скандалами. Решение о возведении космодрома Восточный было принято в 2007 году, началось строительство в 2010-м, а первый запуск был произведен в 2016 году (всего за пять лет их было восемь). Тогда как на Байконуре от решения до запуска прошло чуть более двух лет (в 1955-1957 годах). И это почти 70 лет назад, в бедной, разорённой войной стране, при примитивных технологиях, в далёкой пустыне! При строительстве Восточного возбудили 140 уголовных дел и украли до 10 млрд рублей.

Как следствие — кадровая чехарда в Роскосмосе. При Борисе Ельцине и в первые путинские годы космическое агентство возглавлял Юрий Коптев, человек из Министерства общего машиностроения. Затем пошла мода на военных — целая череда генералов — Анатолий Перминов, Владимир Поповкин, Олег Остапенко. Последний проработал вообще чуть более года. Но генералы каких-то прорывов не добились, поэтому поставили «эффективного менеджера», финансиста Игоря Комарова. Но и его хватило на три года, наступила очередь профессионального политика Дмитрия Рогозина.

Рогозин — фигура во многом знаковая, его назначение куда бы то ни было — от решения проблемы транзита через Литву до приёма лорда Фрэнка Джадда по чеченской проблеме, от представительства в НАТО до вице-премьерства по ВПК означает, что на данном участке требуется пиарщик, каковым он, в сущности, и является.

Рогозин — не инженер, не оборонщик и не управляющий. Он просто умеет делать эффектные жесты с разной степенью эффективности. Он оперативно откликается в Twitter, острит, чем и привлекает к себе внимание. Реальное управление осуществляют другие люди. То, что ему сейчас доверили космос, означает, что российское руководство в отсутствие реальных достижений делает ставку на пиар, то ли с целью камуфляжа недостатков, то ли с целью пропаганды грядущих достижений.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Наверное, в Кремле хотели бы, чтобы в Роскосмосе было, как в Росатоме, опыт реформирования которого при Сергее Кириенко признан успешным. Но найти нового Кириенко для Роскосмоса пока никак не получается. Соперничество двух госкорпораций отражает соперничество между атомщиками и ракетчиками в советские времена. Тогда имелись Минсредмаш и Минобщемаш. Первое возглавлял легендарный Ефим Славский, который работал на посту министра 29 лет и ушел на пенсию в возрасте 88 лет, поставив абсолютный рекорд. А вторым руководил Сергей Афанасьев, он удержался только 18 лет, и был вынужден уйти в непрестижный Минтяжмаш, не выдержав интриг и прессинга Дмитрия Устинова.

Росатом унаследовал здание родного министерства на Большой Ордынке, Роскосмос выгнали из зданий Минобщемаша на Миусской площади. То есть положение Золушки ракетчики сохранили и в постсоветские времена. Как не везло им в СССР, так не везет и сейчас. И даже скандал с арестованным советником Рогозина — Иваном Сафроновым — показывает незадачливость ведомства.

Понятно, что всё упирается в недостаток финансов и отсутствие интереса руководства страны к космическим свершениям. Кремль как бы махнул рукой на звёздное небо, смирившись с ролью даже не догоняющего, а наблюдающего. Однако даже при более чем скромных возможностях всё равно стоило бы проявить больше настойчивости и дерзости. Что, мало неисследованных астероидов и иных небесных тел в пределах Солнечной системы? Разве нельзя вместо распыления сосредоточиться на каком-то одном объекте, целенаправленно и планомерно попытаться его достичь, сделав Россию первой хотя бы на этом направлении? Зачем посылать аппарат на Луну, как это планируется сделать в этом году? И это после китайцев и индийцев! Кому и чего мы этим докажем?

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Зачем российские олигархи тратят большие деньги на яхты и футбольные клубы вместо того, чтобы выполнять заказ Роскосмоса на создание корабля или ракеты и зарабатывать ещё больше? Во всём мире космический бизнес переживает бум, даже из Новой Зеландии (!) теперь запускают спутники на собственных носителях. Что мешает Роскосмосу отойти от непосредственного управления активами по примеру NASA и выполнять, по сути, роль контролёра-диспетчера, распределяющего через конкурс деньги на разработку и полёты? Почему у Маска нет такого гомерического воровства и грабежа, а в РКК «Энергия» есть, как показал текущий скандал?

Если уже СССР нет, то надо смириться с этим и иметь космос пусть скромный, но амбициозный. Следует провести обсчёт — может быть, пилотируемые запуски и вовсе не нужны, зато за счёт экономии можно будет добиться прорывов на иных направлениях. Кажется, Роскосмос остаётся заложником былой советской славы, и от этого многие его беды — корпорации с маленьким бюджетом, но с грузом неподъёмных традиций.