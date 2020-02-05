https://static.news.ru/photo/fd86b8e0-4835-11ea-bb1b-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заинтересовался проектом по предоставлению интернета с воздушных шаров, предложенным руководителем российской аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денисом Ефремовым.
Мы нашли множество взаимоинтересных задач: как снять с них нагрузку в образовательных вопросах, помочь в решении испытательных задач, – цитирует Ефремов РИА Новости.
Он добавил, что Роскосмос пообещал помощь во взаимодействии бизнесмена с Росавиацией, которая выдает разрешения на полеты в стратосфере.
Отмечается, что бизнесмен предложил проект по запуску стратостатов для раздачи интернета над определенными районами страны.
Ранее NEWS.ru сообщил, что Ефремов попросил президента РФ Владимира Путина о государственной поддержке его проектов по запуску стратостатов.