https://static.news.ru/photo/c57148ee-5488-11ea-ac93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о появлении у него зависимости от запуска космических ракет.

Участие в запуске — это очень ответственно и эмоционально, это как наркотик, — сказал он на конференции «Авиационное и космическое страхование в России».

Рогозин также отметил, что, принимая решение о пуске ракеты, он создаёт «боевую атмосферу» на космодроме и подбадривает космонавтов.

Как ранее писал NEWS.ru, корпорация «Роскосмос» опровергла распространяемую в Интернете информацию о возможном уходе Дмитрия Рогозина.