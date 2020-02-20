Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о появлении у него зависимости от запуска космических ракет.
Участие в запуске — это очень ответственно и эмоционально, это как наркотик, — сказал он на конференции «Авиационное и космическое страхование в России».
Рогозин также отметил, что, принимая решение о пуске ракеты, он создаёт «боевую атмосферу» на космодроме и подбадривает космонавтов.
Как ранее писал NEWS.ru, корпорация «Роскосмос» опровергла распространяемую в Интернете информацию о возможном уходе Дмитрия Рогозина.
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