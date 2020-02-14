Корпорация «Роскосмос» опровергла распространяемую в Интернете информацию о возможном уходе с должности генерального директора Дмитрия Рогозина. Там заявили, что такие сообщения не имеют под собой оснований.
Новость о грядущей отставке распространили некоторые Telegram-каналы. Как передаёт РИА Новости, в Роскосмосе это
Ранее глава Роскосмоса посетовал на разницу в размерах финансирования госкорпорации и NASA, передавал NEWS.ru. Рогозин напомнил, что в проекте бюджета США на 2021 год предусмотренное крупнейшее за десятилетия увеличение размера субсидий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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