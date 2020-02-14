https://static.news.ru/photo/35312a62-4f40-11ea-a621-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Корпорация «Роскосмос» опровергла распространяемую в Интернете информацию о возможном уходе с должности генерального директора Дмитрия Рогозина. Там заявили, что такие сообщения не имеют под собой оснований.

Новость о грядущей отставке распространили некоторые Telegram-каналы. Как передаёт РИА Новости, в Роскосмосе это назвали слухами и домыслами. Какие-либо иные комментарии в корпорации давать отказались.

Ранее глава Роскосмоса посетовал на разницу в размерах финансирования госкорпорации и NASA, передавал NEWS.ru. Рогозин напомнил, что в проекте бюджета США на 2021 год предусмотренное крупнейшее за десятилетия увеличение размера субсидий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства.