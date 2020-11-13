Рогозин сообщил о сокращении аппарата Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/e5ab9a54-276b-11eb-9a35-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Роскосмос/facebook.com

Зарплаты менеджеров государственной корпорации снизились на 15–20%, а численность аппарата Роскосмоса сокращена на 100 человек. Об этом сообщил генеральный директор Дмитрий Рогозин.

У нас сейчас режим максимальной экономии, урезаны на 15–20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на 100 человек сокращён аппарат госкорпорации, — написал Рогозин в Facebook.

Руководитель Роскосмоса отметил, что сейчас сокращается и аппарат Объединённой ракетно-космической корпорации со 100 до 15 человек.

О намерении сократить численность сотрудников Роскосмоса Рогозин объявил ещё год назад, в октябре 2019 года, на отчётной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. Тогда он подчеркнул, что речь идёт о сотрудниках, которые не имеют отношение к производству на предприятиях ракетно-космической отрасли.

В октябре в ОРКК, которая является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли, поменялся директор. Главой корпорации стал Сергей Гуреев.

Ранее глава Роскосмоса заявлял, что необходимо чётко оценивать целесообразность проектов по освоению дальнего космоса. Он отметил, что важно навести порядок на Земле, прежде чем запускать программы по освоению других планет.

Как писал NEWS.ru, Рогозин пообещал написать новые песни и назвал отдушиной сочинение стихов.