Рогозин: санкции против «Роскосмоса» могут привести к падению МКС

Антироссийские санкции могут привести к падению Международной космической станции (МКС), заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. В связи с этим он потребовал снять незаконные ограничения с предприятий корпорации.

Наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно для России. А вот населению других стран, в том числе тем, кем руководят «псы войны», стоит задуматься над ценой инициированных ими санкций против Роскосмоса, над ценой маниакально разрушаемого Западом международного космического сотрудничества. Безумцы, — написал он.

В качестве иллюстрации своих слов он опубликовал карту, составленную американскими астрономами, на которой обозначены вероятные районы падения 500-тонной МКС в случае её неконтролируемого схода с орбиты.

Рогозин отметил, что обращение с требованием снять санкции он направит партнёрам по МКС — руководству NASA, а также в Канадское и Европейское космические агентства.

Глава Роскосмоса ранее заявил, что МКС находится в плохом техническом состоянии. В корпорации считают, что до 2030 года МКС «развалится». По его словам, срок эксплуатации станции составляет 15 лет, а она используется с 1998 года. Таким образом, уточнил Роскосмос, экипажу МКС грозит опасность из-за старого оборудования, которое может в любой момент прийти в негодность. Он также добавил, что не считает работу МКС в сложившихся условиях эффективной.