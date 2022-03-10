Рогозин: МКС развалится до 2030 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Международная космическая станция находится в плохом техническом состоянии. В корпорации считают, что до 2030 года МКС «развалится», пишет ТАСС.

Пока у нас есть разрешение правительства работать на МКС до 2024 года. США приняли решение до 2030 года работать там. Мы считаем, до 2030 года станция развалится, — сказал Рогозин в ходе встречи с депутатами ЛДПР.

По его словам, срок эксплуатации станции составляет 15 лет, а она используется с 1998 года. Таким образом, уточнил гендиректор Роскосмоса, экипажу МКС грозит опасность из-за старого оборудования, которое может в любой момент прийти в негодность. Рогозин также добавил, что не считает работу МКС в сложившихся условиях эффективной.

Но есть одна проблема — мы ещё не развернули Российскую орбитальную служебную станцию, которая будет в несколько раз эффективнее, — отметил он.

Ранее Рогозин заявил, что Международная космическая станция (МКС) вряд ли сможет работать дольше чем до 2028 года. Он также отметил, что проектируемая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет временно функционировать с МКС параллельно.