Рогозин: МКС сможет работать на орбите только до 2028 года

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Международная космическая станция (МКС) вряд ли сможет работать дольше чем до 2028 года, об этом он сообщил изданию «Русский космос». Он также отметил, что проектируемая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет временно функционировать с МКС параллельно.

Думаю, МКС сможет работать на орбите до 2028 года, не дольше. Однако, повторюсь, решение о сроках эксплуатации российского сегмента мы будем принимать исходя прежде всего из технических ограничений, — сказал он.

Ранее Рогозин сообщил, что новые технические средства для пилотируемой космонавтики будут разработаны в России на рубеже 2026–2027 годов. Они будут определены в рамках РОСС.

В апреле прошлого года вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что у МКС наблюдаются технические проблемы, поэтому РФ может сфокусироваться на проекте собственной орбитальной станции.