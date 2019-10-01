https://static.news.ru/photo/fc0d3f2a-e43a-11e9-9fb6-fa163e074e61_660.jpgДмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/News.ru
Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал 1 октября о новых американских кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing, которые в 2020 году совершат свой первый полёт на Международную космическую станцию.
Ранее предполагалось, что это произойдёт ещё в 2019-м.
Американцы рассчитывают, что они начнут летать сами на своих кораблях. По данным НАСА, с которым мы вели переговоры сейчас на Байконуре, они надеются решить основные свои проблемы — и Boeing, и компания SpaceX — до конца текущего года. Пожелаем им успехов, — передаёт слова Рогозина РИА Новости.
Он сделал это заявление на Первой всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос».
Ранее News.ru сообщал, что запуск трёх связных космических аппаратов «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз 2.1б» был отложен на следующий год. Стартовать ракета должна была с космодрома Плесецк.