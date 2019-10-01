Дмитрий Рогозин Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал 1 октября о новых американских кораблях Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing, которые в 2020 году совершат свой первый полёт на Международную космическую станцию.

Ранее предполагалось, что это произойдёт ещё в 2019-м.

Американцы рассчитывают, что они начнут летать сами на своих кораблях. По данным НАСА, с которым мы вели переговоры сейчас на Байконуре, они надеются решить основные свои проблемы — и Boeing, и компания SpaceX — до конца текущего года. Пожелаем им успехов, — передаёт слова Рогозина РИА Новости.

Он сделал это заявление на Первой всероссийской конференции по космическому образованию «Дорога в космос».

Ранее News.ru сообщал, что запуск трёх связных космических аппаратов «Гонец-М» на ракете-носителе «Союз 2.1б» был отложен на следующий год. Стартовать ракета должна была с космодрома Плесецк.

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