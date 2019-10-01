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Программу «Эфир» в новом варианте рассмотрят на научно-техническом совете (НТС) Роскосмоса после доработки. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Проект разработан «Российскими космическими системами» (РКС) и реализуется с 2015 года, передаёт ТАСС. Финансирование вне бюджета в объёме около 500 млрд руб. на реализацию проекта АО «РКС» до настоящего времени...