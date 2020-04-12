Рогозин опубликовал планы развития ракетно-космических комплексов

https://static.news.ru/photo/5952ca02-7cb5-11ea-8680-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские ракетно-космические комплексы развиваются с высокой степенью унификации двигателей и блоков, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, необходимая инфраструктура создаётся на космодроме Восточный.

Руководитель ведомства добавил, что перспективная ракета-носитель «Союз-5» уже в производстве. Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Накануне Рогозин обвинил компанию Илона Маска SpaceX в недобросовестной конкуренции и лицемерии. По его словам, американский бизнесмен прибегает к демпингу и лоббированию санкций против РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роскосмоса пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на срыв международных проектов из-за коронавируса. Он рассказал, что пандемия заморозила работу в Гвинее по пуску ракет «Союз» с иностранными спутниками на борту.