Рогозин назвал идею Маска бомбить Марс чудовищной

https://static.news.ru/photo/543dc040-a059-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Идея основателя компании SpaceX Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс является прикрытием для выведения ядерного оружия в космос. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее основатель SpaceX предложил провести серию термоядерных взрывов на Марсе, чтобы создать там условия для земной жизни. По мнению Маска, это приведёт к испарению замёрзшего углекислого газа, из которого состоят ледяные шапки полюсов планеты. Испарившийся газ сделает атмосферу более плотной и вызовет парниковый эффект, что приведёт к повышению температуры.

Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?! — отметил Рогозин в эфире программы «Соловьёв LIVE».

По его мнению, за этой демагогией скрывается одно: это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос. Рогозин добавил, что России есть чем ответить на гонку вооружений в космосе.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для проведения термоядерных взрывов на полюсах Марса потребуется около 10 тысяч запусков самых грузоподъёмных ракет. Однако, по его словам, в действительности каких-то ощутимых воздействий на климат Марса в ближайшей перспективе человечество оказать не сможет.