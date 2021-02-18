Рогозин: на базе РКС будет создан холдинг космического приборостроения

https://static.news.ru/photo/6a661ac6-721c-11eb-a463-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг космического приборостроения, в который войдут 17 предприятий, будет создан на базе АО «Российские космические системы» (РКС). Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Сегодня на заседании наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос» одобрено решение о формировании на основе АО «Российские космические системы» холдинга космического приборостроения, — написал Рогозин в Twitter.

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Он добавил, что в его состав войдут 17 компаний — дизайн-центров, НИИ, КБ и сборочных производств.

Он добавил, что нацеленный на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения, АО "РКС"является основным поставщиком бортовой аппаратуры и космических приборов.

Как сообщал NEWS.ru, Рогозин ранее заявил, что России неинтересно участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway. Главная претензия российской стороны, по словам главы Роскосмоса, заключается в том, что не было обеспечено равноправие всех его участников.

Соглашение между NASA и Роскосмосом о совместном строительстве станции Gateway на орбите спутника Земли было заключено в 2017 году. Однако в 2020-м Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте, так как в нынешнем виде он необходим в основном для решения задач американской стороны.