РФ ждёт от Франции поддержки в предотвращении космической гонки вооружений

https://static.news.ru/photo/41f0f660-9aad-11eb-920f-96000091f725_660.jpg Алексей Мешков Фото: Ирина Калашникова/РИА Новости

Франция должна оказать поддержку инициативам Москвы по неразмещению оружия в космосе. Такое мнение выразил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Москва и Париж в целом разделяют необходимость обеспечения безопасности космической деятельности и её осуществления в соответствии с нормами международного права, — приводит слова дипломата ТАСС.

Он добавил, что это касается и предотвращения гонки вооружений в космосе. Посол подчеркнул, что необходимо не допустить превращения космического пространства в новую арену противоборства.

Таким образом, Россия призывает своих партнёров, включая Францию, выступить с поддержкой её инициатив. Речь также о старте переговоров по подписанию договора о предотвращении размещения оружия в космосе, проект которого предложили Россия и Китай.

Кроме того, обращает внимание Мешков, должны быть установлены обязательства о неприменении силы или угрозы силой в отношении космических объектов. В отношении космоса между странами должно существовать доверие, и для его укрепления важно принимать меры.

Важно также принять глобальные политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Рассчитываем на поддержку этих инициатив Парижем, — резюмировал посол.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что к 60-летию первого полёта человека в космос Министерство обороны РФ обнародовало уникальные документы, касающиеся первых покорителей космического пространства. Они представлены на странице мультимедийного проекта на сайте ведомства.