РФ ждёт от Франции поддержки в предотвращении космической гонки вооружений

https://static.news.ru/photo/41f0f660-9aad-11eb-920f-96000091f725_660.jpgАлексей МешковФото: Ирина Калашникова/РИА Новости
Франция должна оказать поддержку инициативам Москвы по неразмещению оружия в космосе. Такое мнение выразил посол РФ во Франции Алексей Мешков.
Москва и Париж в целом разделяют необходимость обеспечения безопасности космической деятельности и её осуществления в соответствии с нормами международного права, — приводит слова дипломата ТАСС.
Он добавил, что это касается и предотвращения гонки вооружений в космосе. Посол подчеркнул, что необходимо не допустить превращения космического пространства в новую арену противоборства.
Таким образом, Россия призывает своих партнёров, включая Францию, выступить с поддержкой её инициатив. Речь также о старте переговоров по подписанию договора о предотвращении размещения оружия в космосе, проект которого предложили Россия и Китай.
Кроме того, обращает внимание Мешков, должны быть установлены обязательства о неприменении силы или угрозы силой в отношении космических объектов. В отношении космоса между странами должно существовать доверие, и для его укрепления важно принимать меры.
Важно также принять глобальные политические обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе. Рассчитываем на поддержку этих инициатив Парижем, — резюмировал посол.
Ранее NEWS.ru рассказывал, что к 60-летию первого полёта человека в космос Министерство обороны РФ обнародовало уникальные документы, касающиеся первых покорителей космического пространства. Они представлены на странице мультимедийного проекта на сайте ведомства.
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