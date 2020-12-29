Расстояние между Землёй и Солнцем станет минимальным 2 января

https://static.news.ru/photo/a461b814-49ce-11eb-81c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расстояние между Землёй и Солнцем 2 января 2021-го станет минимальным в году, из-за чего наблюдаемый диаметр солнечного диска увеличится почти на 3% по сравнению с июлем 2020-го, рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Расстояние между планетой и звездой в этот день составит около 147 млн км. Земля будет в перигелии. Так называется ближайшая к Солнцу точка орбиты. Её она проходит раз в год. Самую далёкую точку — афелий — планета миновала в начале июля ( свыше 152 млн км от Солнца), пишет ТАСС.

В субботу, 2 января, Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца, что позволит нам наблюдать самый большой диск Солнца в 2021 году, — заявили в планетарии.

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 365 суток 6 часов 9 минут 10 секунд. Орбита у планеты имеет эллиптическую форму. Средняя скорость — 29,765 км/с.

Поведение Солнца как термоядерного реактора регулярно просчитывается и проверяется, сообщил накануне директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, внезапный взрыв Солнца крайне маловероятен, однако катастрофическое внешнее воздействие на него может оказать, например, взрыв соседней звезды.

Наша галактика Млечный Путь скручивается и деформируется под действием гравитации галактики-спутника Большое Магелланово Облако. К такому выводу пришли учёные-астрофизики. Ранее считалось, что звёздная система, в которой мы находимся, статична. Но учёные из Эдинбургского университета Майкл Петерсен и Хорхе Пеньяррубия обнаружили, что 700 миллионов лет назад она столкнулась с галактикой Большое Магелланово Облако (БМО) и с тех пор они обе находятся под воздействием друг друга, писал NEWS.ru.