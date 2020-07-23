Ракета «Союз» с грузовым кораблём «Прогресс» запущена к МКС

https://static.news.ru/photo/28ef8abe-ccf4-11ea-9b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Корабль «Прогресс МС-15» с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС) запущен с космодрома Байконур на ракете «Союз-2.1а». Это вторая в этом году поставка грузов на МКС российскими кораблями, предыдущий «грузовик» «Прогресс МС-14» был запущен 25 апреля.

Прямая трансляция запуска «Союз-2.1а» началась на сайте Роскосмоса в 16:10 мск. «Прогресс МС-15» должен долететь до станции по сверхбыстрой схеме полёта, дважды обогнув Землю. Расчётное время с момента старта до стыковки составляет 3 часа 21 минуту.

Автоматическая стыковка к отсеку «Пирс» российского сегмента МКС запланирована на 20:47 мск 23 июля. Это уже пятый полёт грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Ранее использовалась стандартная двухсуточная схема или укороченная шестичасовая.

По данным ЦНИИмаша, корабль должен доставить на МКС топливо и газы, аппаратуру для станции и для проведения экспериментов, санитарно-гигиенические средства, одежду, медикаменты, питание и 420 литров воды в баках.

Как писал NEWS.ru, все замечания, выявленные 20 июля при подготовке к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-15» с космодрома Байконур, были устранены в тот же день, сообщили в Роскосмосе. Проблемы были выявлены утром при установке ракеты на стартовом комплексе площадки № 31. Замечания были к работе одного из агрегатов стартового комплекса.