Пуск ракеты «Ангара-А5» перенесли за полторы минуты до старта

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Плесецка перенесли из-за сбоя в наземном комплексе за полторы минуты до старта, сообщает ТАСС со ссылкой источник, близкий к Минобороны России. Госкомиссия заявила, что находится в процессе решения вопроса о возможности старта с космодрома 25 декабря.

За полторы минуты до старта «Ангары» сформировалась команда автоматики на отбой пуска, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин посетил космодром Восточный и оценил строительство инфраструктурных объектов. Отмечается, что глава государства осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил о том, что стартовый стол под ракеты «Ангара» спроектирован таким образом, что сможет выдержать даже падение ракеты, если случится ЧП. По словам Рогозина, строительство ведётся активно, идёт сварка конструкций, прокладываются подземные тоннели.

Строительство стартового комплекса началось в 2018 году, его завершение запланировано на 2022 год. Первый запуск ракеты «Ангара-А5» предполагается совершить в 2023 году, после проведения испытаний.