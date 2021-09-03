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Президент РФ Владимир Путин посетил космодром Восточный и оценил строительство инфраструктурных объектов. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил о том, что стартовый стол под ракеты «Ангара» спроектирован таким образом, что сможет выдержать даже падение ракеты, если случится ЧП.

По словам Рогозина, строительство ведётся активно, идёт сварка конструкций, прокладываются подземные тоннели.

Строительство стартового комплекса началось в 2018 году, его завершение запланировано на 2022 год. Первые запуск ракеты «Ангара-А5» предполагается совершить в 2023 году, после проведения испытаний.

Ранее Путин заявил о том, что Россия рассматривает возможность проведения ещё одной Олимпиады.