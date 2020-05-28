После отмены запуска корабля Crew Dragon, астронавты вернулись на карантин

https://static.news.ru/photo/4096f636-a0a6-11ea-b3c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астронавты NASA вернулись на карантин в связи с отменой запуска первого пилотируемого космического корабля компании Илона Маска из-за непогоды.

Первый запуск корабля должен был состоятся 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск. Специалисты отложили запуск Crew Dragon на 30 мая.

Отмечается, что астронавты находились с 20 мая на карантине на Международной космической станции, сообщает KP.ru.

Один из астронавтов, Роберт Бенкен, сообщил, что никаких проблем на корабле не было и команда была готова к запуску. Он также отметил, что с нетерпением ждёт 30 мая.

I'm so proud of the @NASA and @SpaceX team today, they were ready for launch. @Astro_Doug and I will be ready with them again on Saturday! #LauchAmerica https://t.co/n8gnyb9SKW — Bob Behnken (@AstroBehnken) May 28, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что астронавты успели подняться на корабль. Но специалисты в последний момент решили не проводить запуск из-за погоды. Они полагают, что запуск состоится 30 мая, а состыковка с МКС — 31 мая.