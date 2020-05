После отмены запуска корабля Crew Dragon, астронавты вернулись на карантин

Первый запуск корабля должен был состоятся 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск. Специалисты отложили запуск Crew Dragon на 30 мая.

Отмечается, что астронавты находились с 20 мая на карантине на Международной космической станции, сообщает KP.ru.

Один из астронавтов, Роберт Бенкен, сообщил, что никаких проблем на корабле не было и команда была готова к запуску. Он также отметил, что с нетерпением ждёт 30 мая.