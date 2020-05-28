После отмены запуска корабля Crew Dragon, астронавты вернулись на карантин

Астронавты NASA вернулись на карантин в связи с отменой запуска первого пилотируемого космического корабля компании Илона Маска из-за непогоды.
Первый запуск корабля должен был состоятся 27 мая 2020 года. Однако погодные условия не позволили произвести запуск. Специалисты отложили запуск Crew Dragon на 30 мая.
Отмечается, что астронавты находились с 20 мая на карантине на Международной космической станции,
Один из астронавтов, Роберт Бенкен, сообщил, что никаких проблем на корабле не было и команда была готова к запуску. Он также отметил, что с нетерпением ждёт 30 мая.
I'm so proud of the— Bob Behnken (@AstroBehnken)
@NASAand @SpaceXteam today, they were ready for launch. @Astro_Dougand I will be ready with them again on Saturday! #LauchAmerica https://t.co/n8gnyb9SKW May 28, 2020
Ранее NEWS.ru писал, что астронавты успели подняться на корабль. Но специалисты в последний момент решили не проводить запуск из-за погоды. Они полагают, что запуск состоится 30 мая, а состыковка с МКС — 31 мая.
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