Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после провального пуска

Россия. Амурская область. 28 апреля 2016. Президент России Владимир Путин (справа на первом плане) во время общения с персоналом космодрома Восточный после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Российскому лидеру Владимиру Путину посоветовали не отставать от рабочего графика и уехать в Москву после первого запуска ракеты «Союз-2.1а» с космодрома Восточный в 2016 году, который закончился неудачей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В эфире телеканала «Россия 1» он уточнил, что глава РФ принял решение остаться вопреки рекомендациям экспертов, потому что он был уверен, что следующий пуск ракеты будет успешным.

Окружающие лица действительно — поскольку была программа в Москве — то вот всё-таки после этой первой неудачи — которая, как потом выяснилось, не была связана с поломкой, это просто датчик барахлил — рекомендовали возвращаться в Москву и продолжать рабочий график. Но президент поздно вечером принял участие в совещании инспекционной группы Роскосмоса, — заявил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что инженеры доложили Путину о состоянии каждого ракетного узла, вселив уверенность в президента.

Напомним, что 27 апреля 2016 года Путин прибыл на космодром Восточный для наблюдения за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а». Тем не менее, событие не состоялось по причине ошибки, зафиксированной контрольно-измерительными приборами. Уже через сутки, 28 апреля, запуск объекта был произведён успешно.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорации сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.