«Ракет у нас — море»: Рогозин назвал главную цель Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что госкорпорации сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.

Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас — море, — заявил директор Роскосмоса.

С космодрома Морской старт невозможно проводить коммерческие запуски ввиду санкционных ограничений, заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, на этот счёт идут переговоры с представителями российского холдинга S7 Space, которому принадлежит космодром на плавучей платформе. Напомним, что в 2016 году S7 заключил контракт с компанией Sea Launch (владелец Морского старта) по приобретению платформы для запусков.

Ранее российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили сограждан с Днём космонавтики с борта Международной космической станции. Праздник отмечается в честь полёта в космос первого человека — Юрия Гагарина. Это произошло 12 апреля 1961 года.