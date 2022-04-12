«Ракет у нас — море»: Рогозин назвал главную цель Роскосмоса
Рогозин заявил, что Роскосмосу необходимо строить космические корабли и использовать научный задел в ракетостроении
Захар Чайченко
Захар Чайченко
10:27, 12 апреля 2022
Дмитрий РогозинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости, что госкорпорации сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.
Нам сейчас космические аппараты нужны, ракет у нас — море, — заявил директор Роскосмоса.
С космодрома Морской старт невозможно проводить коммерческие запуски ввиду санкционных ограничений, заявил Дмитрий Рогозин. По его словам, на этот счёт идут переговоры с представителями российского холдинга S7 Space, которому принадлежит космодром на плавучей платформе. Напомним, что в 2016 году S7 заключил контракт с компанией Sea Launch (владелец Морского старта) по приобретению платформы для запусков.
Ранее российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили сограждан с Днём космонавтики с борта Международной космической станции. Праздник отмечается в честь полёта в космос первого человека — Юрия Гагарина. Это произошло 12 апреля 1961 года.