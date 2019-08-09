https://static.news.ru/photo/38a55e58-bbfb-11e9-9537-fa163e074e61_660.jpg Фото: Skybot/Twitter

Наработки по роботу — ассистенту космонавтов, от которого отказался Роскосмос, используют в коммерческих проектах, а на МКС полетит антропоморфный робот Skybot, изначально создававшийся по заказу МЧС для спасательных операций. Об этом сообщил директор — главный конструктор ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) Александр Лопота.

Созданный в ходе работы над проектом научно-технический и технологический задел позволит использовать косморобота для собственных коммерческих целей, — рассказал РИА Новости Лопота.

По его словам, решение Роскосмоса о приостановке работ по этому проекту было встречено сотрудниками ЦНИИ РТК с сожалением и недоумением. Создание робота космического назначения велось в институте более пяти лет.

Как писал News.ru, Роскосмос прекратил работы по созданию косморобота из-за недостатка финансирования. Возобновление проекта отложено на неопределённый срок из-за необходимости пустить средства на модернизацию российского сегмента МКС и оснащение станции новыми модулями. Предполагалось, что косморобот сможет устанавливать оборудование, переносить грузы и работать в открытом космосе.