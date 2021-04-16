Названа дата первого испытательного полёта вертолёта на Марсе

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Первый испытательный полёт вертолёта на Марсе вновь перенесён, он состоится не ранее понедельника, 19 апреля. Об этом сообщает NASA.

Полёт вертолёта на Марсе уже несколько раз откладывался.

NASA запланировало не ранее понедельника, 19 апреля, совершить первый полёт своего вертолёта Ingenuity Mars примерно в 3:30 EDT, — говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Информация о первом полёте геликоптера поступит на Землю через несколько часов после его завершения.

Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс в феврале. Он является частью миссии марсохода Perseverance.

Марсоход Perseverance осуществил посадку на Красную планету 19 февраля. С помощью марсохода учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на планете в далёком прошлом. Об этом писал NEWS.ru.