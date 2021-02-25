NASA: приборы показали отсутствие трещин в возможном месте утечки на МКС

https://static.news.ru/photo/9c00d0b2-778a-11eb-9046-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Специальные приборы показали отсутствие отверстий в одном из вероятных мест утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС), следует из переговоров космонавтов с Землёй. Беседу транслирует NASA.

25 февраля 2021 года Сергей Рыжиков (РФ) исследовал «трещину номер три» в промежуточной камере аппарата, находящуюся рядом со стыковочным узлом. Он использовал масштабируемый микроскоп и вихретоковый дефектоскоп, после чего временно заделал пробоину. Судя по материалам NASA, Центр управления полётами в Хьюстоне (США) поинтересовался у астронавта Шеннона Уолкера (США) насчёт сроков передачи на Землю изображений, полученных с приборов, использованных Рыжиковым.

Сергей сбросит всё, что он получил сегодня. Мы обследовали [микроскопом] трещину номер три, и кажется, что она вообще не является трещиной. Мы не получили никаких признаков трещины [на приборе, обследуя] трещину номер три, — говорится в сообщении.

Кроме того, экипаж МКС планирует засверлить концы трещины в корпусе российского модуля «Звезда», что поможет остановить рост бреши в размерах. Пробоину длиной 4,5 см в промежуточной камере российского модуля МКС обнаружили в октябре 2020 года. Её временно закупорили диском из резины и алюминиевой фольги.

Экипаж сделал слепок отверстия и наметил места для засверливания на её краях, отметили в NASA. В будущем предполагается загерметизировать пробоину полностью. Из-за этого и других дефектов давление на МКС падает на 0,4 мм ртутного столба каждые сутки. Аварийным считается падение давления на 0,5 мм в час. Для компенсации потерь, вызванных утечкой, на МКС регулярно докачивают воздух, а также отдельно азот и кислород. Запасы газов есть на станции, их пополняют грузовые корабли, прибывающие с Земли.

Как писал NEWS.ru, в модуле «Звезда» могут быть ещё пять трещин. 25 февраля космонавт Сергей Рыжиков проведёт тщательное обследование мест возможных поломок. Сейчас на МКС работают Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков из России, Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Шеннон Уолкер и Виктор Гловер из США и японец Соити Ногути.