NASA представило первые звуки с Марса

https://static.news.ru/photo/07e8cc74-75a3-11eb-bfcc-96000091f725_660.jpg Фото: mars.nasa.gov

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выложило в Сеть аудиозапись со звуками с поверхности Марса. Она сделана ровером Perseverance после посадки на Красную планету.

На записи NASA, размещённой в Twitter-аккаунте, который ведут от имени Perseverance, слышен тихий треск и сильный гул, возможно, от порывов ветра.

Теперь, когда вы видели Марс, послушайте его. Возьмите наушники и послушайте первые звуки, записанные одним из моих микрофонов, — говорится в сообщении.

Пятый марсоход в истории NASA, который совершил посадку на планету 18 февраля, оснащён семью научными инструментами для изучения строения и геологии Марса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 22 февраля NASA опубликовало видеозапись посадки на Марс нового ровера Perseverance. Ролик был записан ещё 18 февраля при посадке марсохода, оборудованного несколькими камерами для фото- и видеосъёмки. При этом на Земле сразу начали получать чёрно-белые фотографии Красной планеты, но для передачи тяжёлой видеозаписи потребовалось несколько дней.