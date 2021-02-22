Видео посадки ровера Perseverance на Марс появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/701b8c70-7547-11eb-9f99-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/JPL-Caltech

NASA опубликовало видеозапись посадки на Марс нового ровера Perseverance.

Ролик был записан 18 февраля при посадке марсохода. Машина оборудована несколькими камерами, которые производят фото- и видеосъёмку. При этом на Земле сразу начали получать чёрно-белые фотографии Красной планеты, но для передачи тяжёлой видеозаписи потребовалось несколько дней.

Это видео спуска Perseverance — самое близкое к посадке на Марс, которое вы можете сделать без надевания скафандра. Это должно стать обязательным для просмотра для молодых женщин и мужчин, желающих не только исследовать другие миры и построить космический корабль, который доставит их туда, но и готовых быть частью команд, достигающих всех смелых целей в нашем будущем, — сказал помощник администратора NASA по науке Томас Зурбухен.

При этом, несмотря на ожидания специалистов, камеры не смогли записать звук посадки марсохода. В связи с этим в ролике кадры посадки ровера сопровождаются командами и комментариями центра управления полётами, говорится на сайте NASA.

Американский марсоход Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить со скоростью 19 тысяч км/ч.

С помощью Perseverance учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на Марсе в далёком прошлом, писал NEWS.ru.