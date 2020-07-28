NASA объявило состав экипажа корабля Crew Dragon на 2021 год

https://static.news.ru/photo/32570a48-d0e9-11ea-a95a-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/NASA

NASA определилось с составом следующей пилотируемой миссии Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС). Экспедиция запланирована на весну 2021 года, заявили представители американского космического ведомства 28 июля 2020 года.

В экипаж второго коммерческого рейса Crew Dragon войдут два представителя NASA — Шейн Кимбро (командир корабля) и Меган Макартур, а также японский астронавт Акихико Хосидэ и француз Тома Песке. Новая миссия на МКС продлится около полугода, передаёт NASA.

В космическом ведомстве добавили, что международная команда прилетит на МКС в дополнение к трём членам экипажа, доставленным на российском «Союзе». Увеличение экипажа позволит NASA в два раза увеличить объём исследований на орбитальной станции.

Crew Dragon является собственностью американской компании SpaceX. Летательный аппарат стал первым частным пилотируемым космическим кораблем. Его создавали по контракту с NASA для доставки астронавтов на МКС.

Первый испытательный полёт Crew Dragon на МКС состоялся в конце мая 2020 года. Его возвращение с экипажем из двух человек запланирован на 2 августа 2020-го, после чего NASA и SpaceX ждёт завершение процедуры сертификации технологии для постоянных пилотируемых экспедиций на орбиту Земли. Первая регулярная миссия Crew Dragon на МКС должна начаться в конце сентября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ. Выход стал вторым за пять дней.

Астронавты должны были подготовить пространство для хранения оборудования робототехники и демонтировать два крепления для будущей модернизации системы энергопитания. Кроме того, Кэссиди и Бенкен провели подготовительные работы на американском модуле Tranquility для установки нового шлюза.