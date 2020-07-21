Астронавты NASA второй раз за неделю вышли в открытый космос

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ. Это уже второй выход астронавтов за последние пять дней.
Выход в открытый космос астронавтов начался в 14:12 мск, его трансляция
Как писал NEWS.ru, отстыковка корабля Crew Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) намечена на 1 августа, тогда как приводнение экипажа — на 2 августа, заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн. Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA: Дагом Хёрли и Робертом Бенкеном.
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