Астронавты NASA второй раз за неделю вышли в открытый космос

https://static.news.ru/photo/c11f272c-cb5a-11ea-848b-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

Американские астронавты Крис Кэссиди и Роберт Бенкен вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения широкого спектра работ. Это уже второй выход астронавтов за последние пять дней.

Выход в открытый космос астронавтов начался в 14:12 мск, его трансляция ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Астронавты должны подготовить пространство для хранения оборудования робототехники и демонтировать два крепления для будущей модернизации системы энергопитания. Кроме того, Кэссиди и Бенкен проведут подготовительные работы на американском модуле Tranquility для установки нового шлюза.

Как писал NEWS.ru, отстыковка корабля Crew Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) намечена на 1 августа, тогда как приводнение экипажа — на 2 августа, заявил глава NASA Джеймс Брайденстайн. Crew Dragon покинет МКС с двумя астронавтами NASA: Дагом Хёрли и Робертом Бенкеном.