На МКС все сварочные швы заклеят скотчем

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Подмосковный центр управления полётами попросил экипаж МКС тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда».

Необходимо тщательно загерметизировать все сварочные швы гермооболочки ПрК, которые зелёным цветом у нас окрашены <...> скотчем по всей длине, — дал рекомендацию специалист центра российскому космонавту Ивану Вагнеру, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее космонавты Международной космической станции не смогли устранить утечку воздуха. Об этом они сообщили во время переговоров с Землёй, опубликованных на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

9 октября космонавту Ивану Вагнеру было поручено залепить места утечек американским герметиком. Следуя инструкции, он заклеил два отверстия в промежуточной камере российского модуля «Звезда»: в районе трубопроводов системы терморегулирования и в районе герметичной платы с волноводами широкополосной системы связи.

В субботу, 10 октября, Вагнер передал данные после ремонта в подмосковный Центр управления полётами. По его словам, давление в отсеке модуля «Звезда» опустилось до 634 мм ртутного столба. До закрытия люка оно составляло 727 мм. Таким образом, за 12 часов давление снизилось на 93 мм, что говорит о продолжающейся утечке воздуха.

Утечка воздуха была обнаружена 29 сентября. В Роскосмосе заявили, что она не угрожает станции и её экипажу, писал NEWS.ru.