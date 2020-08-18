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Врачи извлекают подопытных собак из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления
Космос

Мохнатые герои: 60 лет назад Белка и Стрелка отправились в космос

00:00, 19 августа 2020
Фото: РИА Новости

19 августа 1960 года в космос были отправлены советские собаки Белка и Стрелка. На околоземной орбите они пробыли более 25 часов, в течение которых корабль «Спутник-5» совершил 17 витков вокруг нашей планеты и благополучно вернулся обратно. В этом году празднуется 60-летие этого памятного события. В честь такой даты по всей России проходят различные мероприятия, в том числе тематические экскурсии и показы документальных фильмов о легендарном полёте. О том, как это было 60 лет назад, — в галерее NEWS.ru.

Четвероногие космонавты Белка и Стрелка после полета космического корабля-спутника с подопытными животными

РИА Новости

Врачи извлекают подопытных собак из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления

РИА Новости

Каждому хочется погладить знаменитых космонавтов — собачек Белку и Стрелку

РИА Новости

Стрелка

Teknoraver/wikipedia.com

Музей космонавтики

Модель космической капсулы для собак можно увидеть в Аэрокосмическом музее в Москве

Thomas Körbel/Global Look Press

Катапультируемый контейнер Белки и Стрелки

Pretenderrs/wikipedia.com

Белка

Teknoraver/wikipedia.com

Почта СССР

Почта России, ИТЦ «Марка». Художник – О. Яковлева

Centre of National Film (CNF)/КиноАтис

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