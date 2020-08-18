Мохнатые герои: 60 лет назад Белка и Стрелка отправились в космос

18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов во время полёта в космос на космическом корабле «Восход-2» первым в истории совершил выход в открытый космос.

В открытом космосе Леонов пробыл 12 минут 9 секунд, однако и такой короткий (в сравнении с дальнейшими) выход сопровождался проблемами — резко подскочила температура, участилось дыхание, разница в давлении внутри...