Мохнатые герои: 60 лет назад Белка и Стрелка отправились в космос

19 августа 1960 года в космос были отправлены советские собаки Белка и Стрелка. На околоземной орбите они пробыли более 25 часов, в течение которых корабль «Спутник-5» совершил 17 витков вокруг нашей планеты и благополучно вернулся обратно. В этом году празднуется 60-летие этого памятного события. В честь такой даты по всей России проходят различные мероприятия, в том числе тематические экскурсии и показы документальных фильмов о легендарном полёте. О том, как это было 60 лет назад, — в галерее NEWS.ru.
Четвероногие космонавты Белка и Стрелка после полета космического корабля-спутника с подопытными животными
РИА Новости
Врачи извлекают подопытных собак из кабины головной части геофизической ракеты на месте приземления
РИА Новости
Каждому хочется погладить знаменитых космонавтов — собачек Белку и Стрелку
РИА Новости
Стрелка
Teknoraver/wikipedia.com
Музей космонавтики
Модель космической капсулы для собак можно увидеть в Аэрокосмическом музее в Москве
Thomas Körbel/Global Look Press
Катапультируемый контейнер Белки и Стрелки
Pretenderrs/wikipedia.com
Белка
Teknoraver/wikipedia.com
Почта СССР
Почта России, ИТЦ «Марка». Художник – О. Яковлева
Centre of National Film (CNF)/КиноАтис
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