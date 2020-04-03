Медведев вошёл в набсовет Роскосмоса

https://static.news.ru/photo/5b84ae6c-75df-11ea-9547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев включён в наблюдательный совет Роскосмоса. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовых актов.

Главком Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев, помощник президента Игорь Левитан, гендиректор Росатома Алесей Лихачёв также вошли в состав набсовета.

Кроме того, глава государства исключил из набсовета первого вице-премьера Андрея Белоусова и командующего Космическими войсками Александра Головко.

Как писал NEWS.ru, персональные кабинеты для президента России и председателя правительства будут обустроены в Национальном космическом центре, который строят в Москве. Об этом сообщили в Центральном научном институте машиностроения, входящего в структуру Роскосмоса.