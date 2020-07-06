Крикалёв жалеет, что не встретил в космосе инопланетян

https://static.news.ru/photo/7fd86400-c037-11ea-8009-fa163e074e61_660.jpg Сергей Крикалёв Фото: NASA

Исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалёв выразил сожаление, что за 800 суток, которые он провёл на орбите, к нему в иллюминатор так и не постучали инопланетяне.

С сожалением могу сказать, что, проведя более 800 суток в космосе, ни зелёные, ни красные, ни синие человечки к нам не прилетали. Это обидно, — заявил он в эфире «Диалога на равных», размещённом на странице молодёжного коворкинга «Легко» «ВКонтакте».

Рекордсмен по суммарному времени пребывания в космосе, признался, что было бы «классно пообщаться с этими ребятами, послушать, чему-то научиться у них, понять, что им интересно».

Крикалёв шесть раз летал на «Мир» и МКС и восемь раз выходил в открытый космос. Он удостоен звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

Как писал NEWS.ru, ранее российский космонавт Олег Артемьев выразил надежду встретить инопланетян. Он подчеркнул, что верит во внеземной разум. Артемьев рассказал, что для психологической поддержки во время полёта на МКС космонавты получают планшеты с 60 гигабайтами музыки. На планшет космонавт сделал свою первую фотографию из космоса.