Космонавты впервые заглянули в модуль «Наука»

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Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Это следует из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.

Открыли люк, — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле.

Перед этим топливные магистрали модуля продули гелием и окислителем, что помогло привести топливную систему «Науки» в безопасное состояние.

Модуль пристыковался к МКС 29 июля. Через три часа после стыковки на «Науке» самопроизвольно включились двигатели, и МКС развернулась на 45 градусов.

Ранее стало известно, что процесс выравнивания давления на МКС займёт «около трёх часов». После этого российский космонавт Олег Новицкий откроет люк и перейдёт в модуль «Наука».