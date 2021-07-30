16+

Рубрики

Медиа

Архив

Космос

Космонавты впервые заглянули в модуль «Наука»

22:56, 30 июля 2021
Космонавты впервые заглянули в модуль «Наука» Фото: NASA/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Космонавты на Международной космической станции впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». Это следует из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.

Открыли люк, — сказал космонавт Олег Новицкий специалисту на Земле.

Перед этим топливные магистрали модуля продули гелием и окислителем, что помогло привести топливную систему «Науки» в безопасное состояние.

Модуль пристыковался к МКС 29 июля. Через три часа после стыковки на «Науке» самопроизвольно включились двигатели, и МКС развернулась на 45 градусов.

Ранее стало известно, что процесс выравнивания давления на МКС займёт «около трёх часов». После этого российский космонавт Олег Новицкий откроет люк и перейдёт в модуль «Наука».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео