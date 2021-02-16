Космонавты провели телеоператорную стыковку «Прогресса» с МКС

https://static.news.ru/photo/a46094cc-70eb-11eb-a6a8-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos globallookpress.com/Global Look Press

Российские космонавты провели процесс телеоператорной стыковки грузового космического корабля «Прогресс МС-16» с модулем «Пирс» российского сегмента МКС.

Центр управления полётами рекомендовал россиянам провести «вручную» стыковку «Прогресса», при этом ЦУП дал рекомендацию выполнить «зависание на дальности 20–30 м». На борту МКС стыковку проводил космонавт Сергей Рыжиков, сообщает ТАСС.

Отмечается, что процесс стыковки прошёл успешно.

Ранее NEWS.ru писал, что 15 февраля на Байконуре была успешно запущена ракета «Союз-2.1а» с транспортным кораблём «Прогресс МС-16», который должен доставить груз на Международную космическую станцию, в том числе материалы для герметизации трещины на борту космической станции.

Данный запуск стал первым для России в 2021 году. Ракета стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур. В общей сложности «Прогресс» должен был доставить на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота.