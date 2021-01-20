Космонавт сравнил российскую и американскую еду на МКС

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Космонавт, Герой России Геннадий Падалка оценил блюда, которыми NASA поделилось с членами российского экипажа Международной космической станции из-за переноса полёта грузового корабля «Прогресс МС-16».

По словам Падалки, американская еда «великолепная». Особенно ему понравились вторые мясные блюда и десерты, но он отметил, что трудно сказать, российская или американская космическая пища лучше, передаёт РИА Новости.

Я американскую еду пробовал и в течение полёта на МКС. Это великолепная еда. У нас хорошая еда, первые, скажем, блюда, соки натуральные. А у американцев очень хорошие вторые блюда мясные, всевозможные десерты. Очень большое разнообразие, — сказал космонавт.

Падалка добавил, что экипажи РФ и США не впервые делятся едой за годы совместных полётов. По словам космонавта, в рацион американцев входят итальянские, мексиканские, японские и другие блюда кухонь народов мира. Кроме того, американская сторона часто присылала на МКС обычные продукты из магазинов, в то время как до 2009–2010 годов россияне получали только специальную еду, производимую на Бирюлёвском экспериментальном заводе.

Запуск грузового корабля «Прогресс» должен был состояться 11 декабря 2020 года, но был перенесён из-за дополнительных проверок на 2021 год. Об этом стало известно ещё в октябре прошлого года от пресс-службы Роскосмоса. Скорее всего, «Прогресс» направят на МКС 15 февраля. Российские космонавты получили от американской стороны 13 контейнеров с рационами питания.

Как писал NEWS.ru, 20 октября система подачи кислорода «Электрон-ВМ» вновь перестала работать на борту МКС. Об этом в Центр управления полётами сообщил российский космонавт Сергей Рыжиков. Система «Электрон-ВМ» предназначена для подачи кислорода экипажу МКС. Устройство было разработано на базе НИИхиммаша.