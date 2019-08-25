https://static.news.ru/photo/1bdedda0-c7c5-11e9-a746-fa163e074e61_660.jpg Александр Скворцов Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российский космонавт Александр Скворцов установил рекорд, потратив минимальное количество топлива при перестыковке в ручном режиме корабля «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск» Международной космической станции (МКС).

По словам первого замгенконструктора РКК «Энергия», руководителя полёта российского сегмента МКС Владимира Соловьёва, перестыковку корабля на таком высоком уровне он видел впервые.

Скворцов прекрасно пилотировал, — приводит ТАСС слова Соловьёва.

Он также уточнил, что повторный манёвр по стыковке корабля «Союз» с МКС запланирован на 06:12 мск 27 августа. В случае успешной попытки специалисты вернут «Союз» на землю 7 сентября 2019 года, как и планировалось ранее.

Ранее News.ru писал, что запланированная 24 августа стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с первым российским антропоморфным роботом «Фёдором» на борту не состоялась.