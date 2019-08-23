https://static.news.ru/photo/8e7968c6-c676-11e9-b8ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв сообщил, что колебания на «Союзе МС-14» могли возникнуть из-за неустойчивой работы радиотехнической системы.

Запланированная на 08:30 мск стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с первым российским антропоморфным роботом «Фёдором» на борту не состоялась.

Что-то в радиотехнической системе: неустойчивая работа антенной системы, ещё что-нибудь, — считает директор.

Он отметил, что так как на борту нет экипажа, то стыковка в ручном режиме просто невозможна, передаёт « Интерфакс ».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что утром в понедельник должна состояться вторая попытка стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту с Международной космической станцией (МКС), писал News.ru.