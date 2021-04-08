Космонавт рассказал, как проходит процедура купания на МКС

https://static.news.ru/photo/6779f878-98f0-11eb-95ec-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Космонавт Олег Новицкий поделился некоторыми подробностями жизни на МКС. Особенно трудно, по его словам, привыкнуть к отсутствию на борту душа.

И все гигиенические процедуры приходится проводить в виде обтираний влажными салфетками.

Вы можете себе представить — полгода приводить себя в порядок только влажными салфетками! — рассказал Новицкий в интервью РЕН ТВ.

Окончательный состав экипажа, который отправится на МКС, был утверждён 8 апреля. В его состав вошли россияне Олег Новицкий, Пётр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. Стартует корабль 9 апреля в 10:42 по московскому времени. Запуск «Союз МС-18» приурочен к 60-летию полёта первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

Транслироваться полёт будет на самом большом медиафасаде Москвы. На обшивке корабля красуется имя легендарного космонавта и его портрет с надписью «Год Гагарина 1961–2021».

Ранее NEWS.ru сообщал, что празднование 60-летия полёта в космос Юрия Гагарина будет наиболее широким и резонансным. Старые победы с политическим привкусом сейчас в большей цене. Но примечательно, что на эту дату собираются сделать крупную ставку сразу два известных деятеля.