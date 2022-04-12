Космонавт рассказал, как играл в регби и выращивал пшеницу на МКС

Космонавт, а теперь депутат Госдумы Максим Сураев сыграл в регби и вырастил пшеницу во время работы на Международной космической станции (МКС), передаёт «ФедералПресс». Он бывал на ней дважды — в 2009 и в 2014 годах, всего провёл в космосе около года, а в открытом — больше восьми часов.

Прилетел шаттл, там ребята-астронавты, которые занимались американским футболом. Я в своё время тренировался в регбийной команде. Так что американский футбол и российское регби сошлись, это дело обыграли. Матча как такового не было, в невесомости невозможно нормально сыграть. Не было такого, что кто-то там зарубался за игру, — рассказал Сураев.

Также он вспомнил, что учёные поручили вырастить на борту МКС салат, но космонавт решил заняться ещё и пшеницей, он привёз на Землю настоящие колосья.

Максим Сураев, кроме того, один из первых российских космонавтов, кто вёл в космосе блог. Журнал Wired признал его самым интересным и весёлым среди аналогичных.

Ранее российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили сограждан с Днём космонавтики с борта МКС. Соответствующее видео опубликовал Роскосмос. Праздник отмечается в честь полёта в космос первого человека — Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.