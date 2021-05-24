Космонавт предсказал распространение «внеземной» технологии

Космонавт Пётр Дубров заявил, что следующей «внеземной» технологией, которую адаптируют для массового рынка после отработки в космосе, станет лазерная связь. Об этом сообщает РИА Новости.
Дубров с борта Международной космической станции (МКС)
Космонавт также допустил, что космический опыт поможет выработать новые методики восстановления после сложных травм и тяжёлых болезней. По словам Дуброва, несколько месяцев работы в условиях невесомости по последствиям сравнимы с получением серьёзной травмы.
Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о возможностях проведения досуга на МКС. Он отметил, что личное время работающих на станции специалистов «идёт не одним блоком» — выходные отсутствуют. Члены экипажа почти всё время заняты профессиональными обязанностями и только после выполнения всех текущих задач могут уделить некоторое время различным видам отдыха: чтению книг, прослушиванию музыки и просмотру фильмов.