Космонавт предсказал распространение «внеземной» технологии

https://static.news.ru/photo/c2ff0204-bc74-11eb-a7d7-96000091f725_660.jpg Пётр Дубров Фото: NASA HQ PHOTO/flickr.com

Космонавт Пётр Дубров заявил, что следующей «внеземной» технологией, которую адаптируют для массового рынка после отработки в космосе, станет лазерная связь. Об этом сообщает РИА Новости.

Дубров с борта Международной космической станции (МКС) принял участие в конференции Startup Village. Он отметил, что технологию лазерной связи уже успешно отработали в космическом пространстве и её распространение на Земле может повысить качество и надёжность коммуникаций.

Космонавт также допустил, что космический опыт поможет выработать новые методики восстановления после сложных травм и тяжёлых болезней. По словам Дуброва, несколько месяцев работы в условиях невесомости по последствиям сравнимы с получением серьёзной травмы.

Ранее космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о возможностях проведения досуга на МКС. Он отметил, что личное время работающих на станции специалистов «идёт не одним блоком» — выходные отсутствуют. Члены экипажа почти всё время заняты профессиональными обязанностями и только после выполнения всех текущих задач могут уделить некоторое время различным видам отдыха: чтению книг, прослушиванию музыки и просмотру фильмов.