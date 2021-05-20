Космонавт рассказал о досуге экипажа МКС

https://static.news.ru/photo/43df553c-b968-11eb-b56e-96000091f725_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о возможностях проведения досуга на Международной космической станции (МКС). По его словам, члены экипажа в редкие свободные минуты могут читать книги и смотреть фильмы.

Кудь-Сверчков отметил , что личное время космонавтов и астронавтов «идёт не одним блоком» — выходные отсутствуют. Члены экипажа почти всё время заняты работой и только после выполнения всех текущих задач могут уделить некоторое время различным видам отдыха.

Есть небольшая библиотека бумажных книг, есть фильмотека, собрание музыки на сервере. Фильмы я смотрел во время занятий физкультурой. <...> В реальности это какие-то отрывки времени между работами, которые никуда не подвинешь, — рассказал космонавт.

Кудь-Сверчков также упомянул о внезапных неотложных задачах, которые приходится выполнять членам экипажа МКС. Обычно это внеплановые установки с Земли. Иногда космонавтам нужно реагировать на срабатывание сигналов тревоги, которые в каких-то случаях оказываются ложными.

Ранее стало известно, что космонавт Олег Новицкий, находящийся сейчас на борту МКС, получит посылку из дома. Супруга космонавта передала ему берёзовый сок, флаг ВДВ и тельняшку.