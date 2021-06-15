Лётчик поделился воспоминаниями о легенде космонавтики Шаталове

https://static.news.ru/photo/513c6d9e-cde7-11eb-9d40-96000091f725_660.jpg

Герой Советского Союза лётчик-космонавт Александр Лавейкин рассказал «Народным новостям» о работе с легендой советской космонавтики Владимиром Шаталовым.

Осуществивший первую в истории стыковку кораблей в космосе дважды Герой Советского Союза лётчик-космонавт Шаталов скончался 15 июня на 94-м году жизни.

По словам Лавейкина, со смертью Шаталова космонавтика потеряла хорошего человека и профессионала. Он отметил, что несмотря на то что Шаталов не входил в первый эшелон советских космонавтов, его по праву можно назвать «мэтром космонавтики». По уровню вклада в развитие российской космонавтики он был близок к группе Гагарина и Титова.

Очень хорошие у меня остались о нём воспоминания как о лётчике, но прежде всего — как о руководителе центра подготовки космонавтов. Он был очень справедливый и в то же время очень требовательный. Обладал высоким профессионализмом, поскольку сам был космонавтом и имел опыт полётов, — рассказал Лавейкин.

Он вспомнил, как в 1987 году в преддверии полёта на корабле «Союз ТМ-2» на космическую станцию «Мир», Шаталов, будучи руководителем ЦПК, полностью контролировал процесс подготовки к старту и полёту.

Шаталов родился 7 декабря 1927 года. Свой первый космический полёт совершил 14 января 1969 года на корабле «Союз-4». При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлён переход сквозь открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля «Союз-5» в «Союз-4».

Ранее на 65-м году жизни скончался лётчик-испытатель Герой России Тайгиб Толбоев. Уроженец Дагестана, окончивший Ейское высшее военное авиационное училище, испытал более 50 типов и модификаций самолётов и вертолётов.