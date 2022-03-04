Космонавт описал характер отношений россиян и американцев на МКС

Россияне, как правило, находят общий язык с американцами и другими членами экипажа Международной космической станции (МКС), заверил космонавт Андрей Борисенко. Он предположил, что даже в нынешних обстоятельствах космонавтам из США и России на МКС удаётся поддерживать нормальные отношения, пишет Lenta.ru.

Согласно руководящим документам, которые есть по эксплуатации станции, у нас команда является единым экипажем на борту станции. И готовится единая программа, которая координируется Центрами управления полётами Москвы, Хьюстона и другими нашими зарубежными партнёрами. Единая программа поступает на борт для выполнения каждым членом экипажа каждой части этой программы, — пояснил Борисенко.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции Америки и её союзников ударят по высокотехнологичному сектору РФ, включая космическую отрасль. Штаты намерены перекрыть половину импорта высоких технологий в Россию, это нанесёт удар по способности страны продолжать модернизацию ВС. В том числе это нанесёт вред отрасли космоса.

Евросоюз ввёл санкции в отношении Ракетно-технического центра «Прогресс». Европейское космическое агентство заявило о том, что возможность запуска российско-европейской миссии по исследованию Марса «ЭкзоМарс» маловероятна. Также в ЕКА заявили об изучении возможностей использования европейских ракет для вывода своих спутников на орбиту.

Причиной санкций, которые в настоящее время страны мира вводят против РФ, стала военная спецоперация по «демилитаризации» Украины, о начале которой 24 февраля объявил президент Владимир Путин.