«Космокурс» подготовил проект первой в РФ сверхлёгкой ракеты

https://static.news.ru/photo/f330215c-a96e-11ea-95fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Airman 1st Class Hanah Abercromb/Global Look Press

Специалисты частной компаниии «Космокурс» подготовили проект сверхлёгкой ракеты-носителя, с которым планируют принять участие в конкурсе Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет».

19-метровая двухступенчатая ракета оснащена девятью двигателями, работающими на кислороде и керосине. Она способна вывести на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км массу около 265 кг.

Представленный вариант ракеты в виде презентационных материалов направлен в НТИ, — сообщил РИА Новости гендиректор компании Павел Пушкин.

Ранее в НТИ заявили о намерении заказать и профинансировать разработку нескольких ракет-носителей сверхлёгкого класса, из которых один проект получит дальнейшее развитие. В 2020 году на эти цели планировалось выделить $150 тыс.

Облик и характеристики ракеты Павел Пушкин опубликовал на странице в Facebook. По его словам, подготовлен предварительный проект, который может претерпеть существенные изменения в соответствии с дальнейшими требованиями НТИ. Он также отметил, что предприятие «Космокурс» сможет изготовить эту ракету самостоятельно, без привлечения предприятий ракетно-космической отрасли.

Как писал NEWS.ru, «Космокурс» разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль. Первый 15-минутный полёт будет совершён в 2025 году. Туристы окажутся в состоянии невесомости на срок 5 минут. Экипаж будет состоять из шести человек и одного инструктора, полёт совершат на высоту около 200 км. Стоимость поездки составит $200–250 тысяч. Для запусков компания построит космодром в Нижегородской области.