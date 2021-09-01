Космический экипаж с актрисой Пересильд сможет проголосовать на выборах

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, в октябре отправляющиеся на Международную космическую станцию для съёмок первого художественного фильма на орбите, смогут проголосовать на выборах 17 сентября. Об этом РИА Новости рассказал представитель пресс-службы подмосковного Центра подготовки космонавтов.

Основной и дублирующий экипажи корабля «Союз МС-19» смогут проголосовать на выборах 17 сентября, за сутки до вылета на космодром Байконур, — сообщил представитель ЦПК.

Голосование на выборах в Госдуму в этом году в связи с пандемией коронавируса будет проходить в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Основной экипаж «Союза МС-19» состоит из космонавта Антона Шкаплерова, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. В дублирующий экипаж входят космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордвинова.

Запуск корабля с киногруппой на борту запланирован на 5 октября. Ожидается, что Шипенко и Пересильд вернутся после съёмки на МКС первого художественного фильма в космосе «Вызов» вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18» 17 октября.